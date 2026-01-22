Жінка з Іспанії стала зіркою соцмереж через дивовижну схожість із нареченою Роналду

Одинока мама трьох дітей з Іспанії на ім'я Вікторія несподівано стала справжньою сенсацією соцмереж через неймовірну схожість із Джорджиною Родрігес – коханою Кріштіану Роналду.

Жінка лише минулого місяця зробила свої соцмережі публічними після того, як роками чула від знайомих і незнайомців, що вона – двійник знаменитої нареченої. І результат не змусив себе чекати: за місяць Вікторія зібрала 80 тисяч підписників у TikTok і ще кілька тисяч в Instagram.

Темне волосся, чітко окреслені губи та елегантний стиль настільки вразили користувачів, що один із коментарів став вірусним:

"Вона більше схожа на Джорджину, ніж сама Джорджина!"

Втім, разом із популярністю прийшли й підозри. Вікторію неодноразово звинувачували у використанні фільтрів або штучного інтелекту, аби бути схожою на партнерку Роналду. У відповідь жінка навіть виклала відео без макіяжу, щоб довести – вона реальна.

"Мені довелося показати себе без косметики, щоб люди повірили, що я не фейк", – зізналася вона.

34-річна іспанка жартує, що її життя зовсім не таке гламурне, як у її знаменитої "двійниці":

"Я старша і бідніша, але така ж щаслива".

Вікторія живе у прибережному містечку Камбрілс разом із двома синами (16 і 9 років) та донькою (8 років). Вона працює адміністративною асистенткою та фахівчинею з охорони праці, але тепер не виключає, що може побудувати кар'єру інфлюенсерки.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо про заручини Роналду та Родрігес. Футболіст подарував португальцю величезну каблучку, яка стала темою для обговорень у таблоїдах.

Експерти оцінили каблучку, яку Роналду подарував Джорджині, у кілька мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану з коханою відвідали Білий дім, де зробили культове фото з відомими функціонерами.