Мессі повернувся на Камп Ноу: син легенди футболу відсвяткував день народження у кольорах Барселони

Родина Ліонеля Мессі гучно відсвяткувала день народження найстаршого сина – Тьяго, якому виповнилося 13 років.

Для хлопця організували справжню футбольну феєрію, повністю присвячену легендарній Барселоні – клубу, в якому Мессі провів більшу частину своєї кар’єри.

Свято було оформлене у синьо-гранатових кольорах, а головною окрасою став декоративний фон у стилі стадіону "Камп Ноу".

Серед інших елементів декору – надувний замок з емблемою Барси, торт у формі мініатюрного трофея, клубні футболки, медалі та безліч деталей, що відсилали до епохи Мессі в Каталонії.

Сам Тьяго з’явився на святі у третій формі Барселони минулого сезону, чим ще більше підкреслив тему вечірки.

Нагадаємо, в академію Інтер Маямі ходять усі троє синів Ліонеля – Тьяго, Чіро та Маттео.

Напередодні старший син Мессі вразив соцмережі вільним володінням англійської мови.