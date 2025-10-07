Ловить кайф в Іспанії: зірка Барселони провів день на риболовлі

Поки Барселона оговталася після поразки в Лізі чемпіонів від ПСЖ, орендований нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вирішив провести день спокою далеко від футбольного поля – на риболовлі.

27-річний англієць, який цього літа приєднався до каталонців на правах оренди, поділився у своєму Instagram серією фото, де він усміхається на фоні води та показує улов.

Фанати в коментарях не приховували радості, що бачать Рашфорда у гарному настрої після непростого періоду в кар’єрі.

У Барселоні він уже встиг забити три голи та віддати п’ять асистів у десяти матчах.

Нагадаємо, перехід Маркуса відбувся на правах оренди, яка розрахована до літа 2026 року. Угода також передбачає право викупу форварда.