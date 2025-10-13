Українська зірка художньої гімнастики вразила фанатів розкішною фотосесією

Українська зірка художньої гімнастики, чемпіонка Європи Вікторія Онопрієнко, поділилася першими кадрами зі своєї нової фотосесії, які миттєво викликали захват у шанувальників.

На знімках 21-річна спортсменка постає в ефектному образі – в чорному мереживному корсеті, який ідеально підкреслює її витончену фігуру та грацію.

Фотосесія вийшла водночас ніжною й спокусливою – саме такою, якою фанати звикли бачити Вікторію поза спортивною ареною.

Нагадаємо, минулого року Онопрієнко і Онофрійчук зійшли на п’єдестал Гран-прі в чеському Брно.

Пізніше стало відомо, що Вікторія знялася зі змагань на етапі Кубку світу в італійському Мілані. Вже понад рік спортсменка не бере участь у змаганнях.