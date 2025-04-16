Неймар романтичним сюрпризом привітав кохану із днем народження

Напередодні моделі та блогерці Бруні Б’янкарді виповнився 31 рік – і вона точно не залишилася без сюрпризів.

Майбутня мама, яка очікує другу дитину від зіркового футболіста, поділилася в соцмережах приємним подарунком від свого коханого Неймара.

Бруна отримала розкішний букет квітів, який став символом турботи та щирих почуттів. А сам Неймар опублікував зворушливе привітання у своєму Instagram, де в нього понад 229 мільйонів підписників.

"З днем народження, красуне... Ти заслуговуєш на все найкраще у світі! Я тебе люблю", – написав бразилець.

Це привітання викликало хвилю захоплення в мережі: фанати з усього світу залишають теплі коментарі й вітають пару з майбутнім поповненням. У сторіс Бруна поділилася ще кількома щасливими кадрами.

Наразі пара чекає на народження другої дитини – перша донька Маві народилася в жовтні 2023 року. Попри іноді непросту історію стосунків, Неймар і Бруна продовжують спільне життя.

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Нагадаємо, у ЗМІ потрапила інформація щодо зради футболіста із 20 ескортнцями. Ця новина швидко облетіла соцмережі.

Пізніше публічно виступала одна із дівчат, яка була на тій вечірці, заявивши, що їх зв'язок був виключно "професійний".