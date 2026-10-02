Найсексуальніша волейболістка світу показала, як зустріла 31-річчя

Американська волейболістка Кайла Сіммонс напередодні відсвяткувала своє 31-річчя та показала шанувальникам, як розпочала цей особливий день.

Спортсменка влаштувала собі справжній святковий ранок, перетворивши спальню на маленьке королівство.

На опублікованих кадрах навколо ліжка Сіммонс можна побачити розсипані повітряні кульки та подарунки, які чекали на іменинницю. Схоже, Кайла прокинулася в атмосфері справжнього свята та одразу вирішила зафіксувати цей момент.

В одному з кадрів волейболістка зробила дзеркальне селфі. Для ранкового фото вона обрала шорти та сорочку, а завершила святковий образ обручем із написом "Happy Birthday".

Нагадаємо, попри чутки у 2024 році про можливе повернення у великий спорт і навіть шанс потрапити до олімпійської збірної США, ці розмови так і не отримали підтвердження. Наразі Сіммонс продовжує підкорювати аудиторію вже поза майданчиком, регулярно тішачи фанатів новим контентом.

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Раніше повідомлялося, що Кайла у гарячому образі показала, як проходить її день.