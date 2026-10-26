Декольте та прозора сукня з білими пелюстками: спортивна ведуча вразила мережу ефектними фото

24-річна австралійська спортивна ведуча Грейс Гейден привернула увагу підписників новою фотодобіркою, у якій показала яскраві моменти зі свого життя та ефектні селфі.

Особливої уваги привернув образ знаменитості на перегонах у Сіднеї, де вона з'явилася в елегантній сукні з глибоким декольте та напівпрозорою тканиною, прикрашеною білими пелюстками.

Новими кадрами Гейден поділилася у своїх соціальних мережах, підписавши публікацію фразою "Трохи того і трохи цього".

Грейс є донькою відомого австралійського гравця в крикет Меттью Гейдена, який провів понад 100 тестових матчів. Водночас дівчина поступово побудувала власну кар'єру та стала помітною постаттю у спортивному медіапросторі Австралії.

Вона працювала на заходах, присвячених кінним перегонам, автоспорту, тенісу та регбіліг, а нещодавно приєдналася до команди телеканалу Fox League як репортерка біля поля.

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У соціальних мережах Гейден уже зібрала 785 тисяч підписників, а її популярність продовжує зростати.

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