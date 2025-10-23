Магучіх поділилася стильними фото у капелюхах від відомого українського дизайнера

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх вкотре підкорила фанатів стильним фотосетом.

Спортсменка поділилася серією яскравих знімків, де позує у капелюхах від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

Читайте також : Без Магучіх: стала відома трійка претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році

Окрім модних кадрів, Ярослава показала у сторіс, як провела останні дні – смачно їла борщ, побувала на подкасті та отримала подарунок від Національного антидопінгового центру.

Фанати відзначили, що навіть поза стадіоном Магучіх виглядає як справжня ікона стилю.

Нагадаємо, Магучіх на ЧС-2025 у Токіо завоювала бронзу в стрибках у висоту. Пізніше українка зізналася, що розчарована своїми виступами у поточному сезоні.

Раніше повідомлялося, що українська спортсменка разом з відомими легкоатлетами підкорили карпатські гори.