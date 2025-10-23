Українська правда
Магучіх поділилася стильними фото у капелюхах від відомого українського дизайнера

Богдан Войченко — 23 жовтня 2025, 09:20
Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх вкотре підкорила фанатів стильним фотосетом.

Спортсменка поділилася серією яскравих знімків, де позує у капелюхах від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

Окрім модних кадрів, Ярослава показала у сторіс, як провела останні дні смачно їла борщ, побувала на подкасті та отримала подарунок від Національного антидопінгового центру.

Фанати відзначили, що навіть поза стадіоном Магучіх виглядає як справжня ікона стилю.

Нагадаємо, Магучіх на ЧС-2025 у Токіо завоювала бронзу в стрибках у висоту. Пізніше українка зізналася, що розчарована своїми виступами у поточному сезоні.

Раніше повідомлялося, що українська спортсменка разом з відомими легкоатлетами підкорили карпатські гори.

