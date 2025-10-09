Магучіх насолоджується відпочинком у Монако перед новим сезоном: милі фото чемпіонки

Після напруженого чемпіонату світу українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася стильними світлинами з Монако.

На фото спортсменка позує у світлому костюмі на фоні причалу – спокій, елегантність і море в одному кадрі.

"Після чемпіонату світу була в Монако, бо поки є час та можливості перед підготовкою до зимового сезону – ними треба користуватися", – написала Ярослава.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх на ЧС-2025 у Токіо завоювала бронзу в стрибках у висоту. Пізніше українка зізналася, що розчарована своїми виступами у поточному сезоні.

Напередодні стало відомо, що Ярославу знову номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.

Раніше повідомлялося, що українська спортсменка разом з відомими легкоатлетами підкорили карпатські гори.