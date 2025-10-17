Відома українська легкоатлетка захопила мережу осінньою фотосесією серед природи

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко поділилася з шанувальниками новими світлинами, які буквально дихають затишком осені.

На фото спортсменка позує серед природи, що поступово забарвлюється у теплі відтінки жовтого та червоного.

Фотосесія вийшла неймовірно атмосферною — ніжне світло, природна краса та спокійна гармонія навколо створили ідеальний настрій осені.

У підписі до фото Юлія додала натхненну цитату англійською:

"Осінь нагадує нам: життя не зупиняється, воно просто змінює свої кольори.

Підписники одразу засипали спортсменку компліментами, відзначивши її природну чарівність і філософський настрій посту.

Нагадаємо, напередодні в Токіо відбувся фінал чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок, в якому Левченко посіла п’яте місце, розділивши його з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Після змагань Юлія поділилася враженнями від виступу в стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.

Раніше Левченко похизувалася атмосферними знімками з відпочинку у Карпатах.