Колишня октагон-діва UFC вразила фанатів гарячими знімками у спідній білизні

Колишня октагон-діва UFC Бріттні Палмер знову опинилася в центрі уваги, опублікувавши в Instagram фото, на якому вона насолоджується ранковою кавою в глибокому фіолетовому білизні.

"Ось так я п'ю каву вранці... Тепер ви знаєте", – написала жінка.

Цей пост швидко набрав популярності серед її понад 1,1 мільйона підписників.​

Нагадаємо, Бріттні Палмер офіційно завершила свою 16-річну кар'єру в грудні 2023 року, отримавши нагороду "Ring Card Girl of the Year" на World MMA Awards. Під час церемонії вона символічно залишила свої червоні шорти на сцені, подібно до того, як бійці залишають рукавички після останнього бою.

Після завершення кар'єри в UFC, 37-річна октагон-діва зосередилася на своїй пристрасті до мистецтва. Її яскраві портрети вже привернули значну увагу, і вона прагне утвердитися як відома художниця.

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Палмер також продовжує бути співведучою подкасту UNLEASHED, де обговорює теми зі світу екстремальних видів спорту, музики, мистецтва та поп-культури.

Раніше ринг-герл показала кумедне відео з церемонії нагородження, де в неї розійшлася сукня на пікантному місці.