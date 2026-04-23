Чемпіон Легка атлетика

Кохан виступить на етапі Континентального туру у Найробі

Олександр Булава — 23 квітня 2026, 20:08
Михайло Кохан
Getty Images

На етап Континентального туру World Athletics у столиці Кенії Найробі заявлено два українських спортсмени.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У чоловіків у змаганнях з метання молота до заявки увійшов Михайло Кохан. Наразі в активі атлета два виступи у поточному році. Напередодні українець здобув "золото" на турнірі в Туреччині, а на Кубку Європи з метальних дисциплін посів четверте місце.

Найкращий результат Кохана у сезоні становить 78,07 м, тоді як його особистий рекорд – 82,02 м, встановлений ним на чемпіонаті світу.

У жіночих змаганнях Україну представить Ірина Климець, яка виступала на чемпіонаті Європи та посіла восьме місце.

Турнір у Найробі входить до "золотої" категорії Континентального туру World Athletics.

Напередодні повідомлялося, що Діамантова ліга встановила рекордні призові для переможців дисциплін фіналу-2026.

Михайло Кохан Ірина Климець

Кохан розпочав літній сезон з перемоги на турнірі в Туреччині
Молот крізь мороз: Кохан показав своє тренування при шаленому холоді
Токіо – місто розбитих надій: Кохан прокоментував свій виступ на чемпіонаті світу
Особистого рекорду не вистачило. Кохан залишився без медалі на ЧС-2025
Металося сонно: Кохан – про результат кваліфікації на ЧС-2025

