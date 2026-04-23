Кохан виступить на етапі Континентального туру у Найробі

На етап Континентального туру World Athletics у столиці Кенії Найробі заявлено два українських спортсмени.

У чоловіків у змаганнях з метання молота до заявки увійшов Михайло Кохан. Наразі в активі атлета два виступи у поточному році. Напередодні українець здобув "золото" на турнірі в Туреччині, а на Кубку Європи з метальних дисциплін посів четверте місце.

Найкращий результат Кохана у сезоні становить 78,07 м, тоді як його особистий рекорд – 82,02 м, встановлений ним на чемпіонаті світу.

У жіночих змаганнях Україну представить Ірина Климець, яка виступала на чемпіонаті Європи та посіла восьме місце.

Турнір у Найробі входить до "золотої" категорії Континентального туру World Athletics.

