Ексзірка збірної Бразилії відсвяткував шість років стосунків із племінницею своєї колишньої дружини

Колишній форвард збірної Бразилії Халк відзначив шосту річницю стосунків зі своєю дружиною Камілою Анджело, яка є племінницею своєї колишньої дружини.

Футболіст опублікував зворушливий пост у соцмережах, присвячений особливому дню.

"Шість років поруч із тобою, і я можу лише дякувати Богу за нашу історію. Щодня – нове благословення, кожна мить – новий спогад. Нехай наше кохання зростає з силою, повагою та щастям. Я кохаю тебе, моя дружино, моє життя!" – написав Халк.

Пара офіційно одружилась у січні 2025 року в рідному місті футболіста – Кампіна-Гранде. Церемонія пройшла в розкішній атмосфері з морем троянд, кришталевими люстрами та декоративними інсталяціями в соборі Богоматері Непорочного Зачаття.

Халк і Каміла разом виховують двох дітей – доньку Зайю, яка народилася у 2022 році, та Айшу, яка з'явилася на світ минулого року.

Нагадаємо, що стосунки пари викликали резонанс у Бразилії, адже Халк почав зустрічатися з Камілою незабаром після розлучення з Іран Анджело, з якою прожив 12 років і має трьох спільних дітей. Сестра Іран публічно засудила вибір футболіста, назвавши це "зрадою з боку найближчих".

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Незважаючи на суперечки, 38-річний нападник продовжує кар'єру в Атлетіко Мінейро, де забив понад 120 голів з 2021 року.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник збірної Франції Дімітрі Паєт був звинувачений колишньою коханкою у фізичному, моральному, психологічному та сексуальному насильстві.

Напередодні футболіст виступив із власною версію перебігу подій у стосунках з молодою юристкою.