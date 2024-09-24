Лідер Манчестер Юнайтед придбав Bentley після того, як у нього забрали водійське посвідчення

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд став власником нового Bentley. Усе б нічого, але нещодавно гравець отримав заборону на водіння авто, через що змушений півроку ходити пішки.

Футболіст збірної Англії, здається, знайшов вихід із цієї ситуації, найнявши собі персонального водія. Про це повідомляє видання The Sun.

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Що стосується самого авто, то Решфорд придбав новий Bentley Flying Spur Azure, щоб його возили на тренування з максимальним комфортом. Розкішний седан оснащений 4-літровим V8 двигуном із двома турбінами та потужністю 550 кінських сил. Його ціна становить 200 тисяч фунтів.

Bentley

Зазначимо, що за даними The Times, зарплата 26-річного форварда у Манчестер Юнайтед становить 325 тисяч фунтів на тиждень.

Цього сезону на рахунку Решфорда один забитий м'яч у п'яти матчах АПЛ. Контракт гравця з "червоними дияволами" розрахований до липня 2028 року.