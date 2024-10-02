Олімпійським чемпіонкам подарували квартири в Одесі

Представниці збірної України з фехтування на шаблі Олена Кравацька та Аліна Комащук отримали сертифікати на однокімнатні квартири в Одесі.

Про це повідомила Одеська ОВА.

Вказано, що оселі придбані не за бюджетні кошти. Покупку зробив бізнесмен, який не захотів, щоб його ім'я було афішоване. Раніше він придбав квартиру для сім'ї загиблого у наслідок ракетної атаки фельдшера.

Влітку Олена та Аліна разом з Ольгою Харлан та Юлією Бакастовою принесли Україні золото Олімпіади-2024. Зазначимо, що із цього квартету Ольга Харлан, яка родом із Миколаєва, стала дворазовою олімпійською чемпіонкою (Пекін-2008) і найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах.

Варто зазначити, що Кравацька родом з міста Чернівці, а Комащук народилася у місті Нетішин, Хмельницька область.