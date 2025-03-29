Дружина футболіста Шахтаря приголомшила соцмережі спокусливими кадрами у купальнику
Дружина лідера Шахтаря Георгія Судакова похизувалася ефектними фото з відпочинку на Балі.
Єлизавета опублікувала гарячі знімки у купальнику з різних ракурсів на фоні місцевого водоспаду Канто Ломпо.
Фанати у захваті від світлин коханої футболіста, засипавши пост тисячами лайків і схвальними коментарями.
Нагадаємо, Георгій та Єлизавета разом вже багато років. У 2022 році пара одружилася, а вже через декілька місяців у родині Судакових народилася донька Мілана.
Раніше дружина хавбека Шахтаря вже публікувала у соціальних мережах фотографії з відпочинку в Індонезії, вразивши фанів спокусливими знімками на березі океану.