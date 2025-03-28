Жорік, куди ти стільки набираєш: дружина лідера Шахтаря показала найбільшу слабкість футболіста

Хавбек Шахтаря та збірної України Георгій Судаков весело проводить вільний час з дружиною Єлизаветою, завітавши до магазину солодощів.

Кохана футболіста записала на відео, як гравець жадібно набирає у пакет цукерки, з гумором критикуючи його.

"Я ще стільки "Шипучок" в житті не бачила. Жорік, куди ти стільки набираєш?" – сказала Єлизавета.

Натомість сам Судаков не зупинився і похизувався великою кількістю цукерок, які тепер лежать в салоні його авто.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 22-річного українця 10 голів і 3 асисти в 20 матчах УПЛ.

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Раніше повідомлялося, що італійський гранд має намір влітку спробувати підписати Судакова.