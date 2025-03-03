Дружина лідера Шахтаря вразила соцмережі гарячими фото в купальнику
Дружина хавбека Шахтаря та збірної України Георгія Судакова опублікувала у соціальних мережах фотографії з відпочинку на Балі.
Єлизавета похизувалася знімками у яскравому купальники з пляжу на фоні океану та скель.
За добу прихильники оцінили пост коханої футболіста у декілька тисяч лайків, залишивши чимало захопливих коментарів.
Нагадаємо, доки дружина Судакова відпочиває, сам гравець виступає за Шахтар, адже в УПЛ завершилася зимова пауза. В межах 19-го туру Георгій відзначився дублем у ворота у ворота Олександрії (3:0).
За це лідер Шахтаря потрапив до символічної збірної туру від відомого статистичного порталу Sofascore.
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