Дружина лідера Шахтаря вразила соцмережі гарячими фото в купальнику

Дружина хавбека Шахтаря та збірної України Георгія Судакова опублікувала у соціальних мережах фотографії з відпочинку на Балі.

Єлизавета похизувалася знімками у яскравому купальники з пляжу на фоні океану та скель.

За добу прихильники оцінили пост коханої футболіста у декілька тисяч лайків, залишивши чимало захопливих коментарів.

Нагадаємо, доки дружина Судакова відпочиває, сам гравець виступає за Шахтар, адже в УПЛ завершилася зимова пауза. В межах 19-го туру Георгій відзначився дублем у ворота у ворота Олександрії (3:0).

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За це лідер Шахтаря потрапив до символічної збірної туру від відомого статистичного порталу Sofascore.

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