Мила підтримка: дружина Судакова разом із донькою та мамою завітала матч Бенфіки

Дружина українського півзахисника Бенфіки Георгія Судакова Єлизавета продемонструвала зворушливу підтримку коханому під час матчу чемпіонату Португалії проти Ароуки, який завершився впевненою перемогою лісабонців із рахунком 5:0.

Єлизавета разом із мамою та маленькою донькою Міланою прийшли на гру в ВІП-ложу стадіону, де зробили кілька теплих кадрів.

На фото вона позує у футболці Бенфіки з іменем Судакова, а поруч – усміхнені мама й донечка. На задньому плані – червоне море фанатів, які шалено підтримували команду.

Нагадаємо, українець став гравцем Бенфіки наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.

Вже 20 вересня Георгій відзначився дебютним голом за "орлів", допомігши переграти АВС. Загалом в українця 2 голи та 2 асисти за 10 матчів у португальському колективі.