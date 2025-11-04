Сімейна ідилія: дружина Судакова показала зворушливі фото з донечками

Дружина хавбека Бенфіки Георгія Судакова поділилася з прихильними новими родинними знімками, які викликали захоплення.

Єлизавета опублікувала у соцмережах низку кадрів з повсякденного життя, показавши доньок, новий будинок і просто затишну атмосферу у сімʼї футболіста.

Менш ніж за добу пост зібрав кілька тисяч лайків і десятки захопливих коментарів від користувачів.

Нагадаємо, 17 вересня у сім’ї Судакових сталося поповнення – народилася донечка Злата. Лише днями щасливі батьки вперше показали малечу публіці. Разом із нею зростає й старша донька Мілана, яка народилася навесні 2022 року.

