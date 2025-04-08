Показав кулінарні навички: Берінчик посмажив стейки на мангалі разом з українським блогером

Український боксер Денис Берінчик весело проводить вільний час, підкорюючи нові висоти.

Спортсмен взяв участь у відео з відомим кулінарним блогером, приготувавши разом із ним соковиті стейки.

На короткому ролику видно, як боксер з тіктокером розпалюють багаття, маринують м'ясо з овочами, а потім то все смажать на вогні.

У кінці відео Денис скуштував своє творіння, залишившись в захваті від того, що приготував.

Нагадаємо, у лютому 36-річний українець програв нокаутом американцю Кейшону Девісу, який забрав титул чемпіона світу за версією WBO.

Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі. Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете.