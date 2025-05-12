Шокуюче передбачення астролога: Мессі розлучиться з Антонеллою впродовж 2025 року

Зірка збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі розлучиться зі своєю дружиною Антонеллою Рокуццо у 2025 році. Такої думки відома астрологиня з Куби Мхоні Віденте.

Про це жінка розповіла в інтервʼю виданню La Republica.

Під час своїх чергових передбачень Мхоні без тіні сумніву повідомила, що Мессі збирається розлучитися із дружиною. Причиною цього рішення вона називає можливу зраду футболіста із дівчиною з Аргентини.

Щодо Антонелли, Віденте передбачає, що вона також нібито знайде нового партнера, адже, за її словами, "вона більше не витримує Мессі". Попри драматичне передбачення, Мхоні все ж похвалила Ліонеля за його спортивні досягнення на світовій арені.

Нагадаємо, Мессі та Рокуццо знайомі з дитинства, майбутній чемпіон світу закохався в Антонелу ще тоді, коли грав у футбол у дворі з її двоюрідним братом. І навіть після переїзду Ліонеля до Іспанії у 13 років, пара підтримувала зв’язок, а згодом знову зійшлася в юності.

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У 2017 році Ліонель з Анатонеллою одружилися, і зараз пара виховує трьох дітей: Тьяго, Матео і Чіро. Діти займаються футболом в академії Інтер Маямі.

Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст Арсенала і збірної Німеччини розійшовся з дружиною після 25 років шлюбу.