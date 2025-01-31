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Українець Болюх пройшов до фіналу зимового Кубку Великої Британії

Денис Шаховець — 31 січня 2025, 14:30
Українець Болюх пройшов до фіналу зимового Кубку Великої Британії
Кирило Болюх
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З 31 січня по 2 лютого у Шеффілді проходить зимовий Кубок Великої Британії зі стрибків у воду.

19-річний українець Кирило Болюх пройшов до фіналу у стрибках з 3-метрового трампліна.

У попередньому раунді Болюх набрав суму у 339,50 бали й з 5-м результатом відібрався до фінальної частини турніру.

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Фінал змагань відбудеться сьогодні, 31 січня. Початок о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 Болюх виступав у парі з Олексієм Середою. Хлопці у стрибках з 10 м посіли п'яте місце. Провину за результат на себе взяв Середа.

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У 2022 році Болюх виграв золото юніорського чемпіонату світу в стрибках з 3 м трампліну.

Стрибки у воду Кирило Болюх

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