Українець Болюх пройшов до фіналу зимового Кубку Великої Британії

З 31 січня по 2 лютого у Шеффілді проходить зимовий Кубок Великої Британії зі стрибків у воду.

19-річний українець Кирило Болюх пройшов до фіналу у стрибках з 3-метрового трампліна.

У попередньому раунді Болюх набрав суму у 339,50 бали й з 5-м результатом відібрався до фінальної частини турніру.

Фінал змагань відбудеться сьогодні, 31 січня. Початок о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 Болюх виступав у парі з Олексієм Середою. Хлопці у стрибках з 10 м посіли п'яте місце. Провину за результат на себе взяв Середа.

У 2022 році Болюх виграв золото юніорського чемпіонату світу в стрибках з 3 м трампліну.