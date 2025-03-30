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Чемпіон Стрибки у воду

Визначився склад збірної України зі стрибків у воду на Кубок світу

Руслан Травкін — 30 березня 2025, 20:14
Визначився склад збірної України зі стрибків у воду на Кубок світу
facebook.com/ukrainiandiving

У Києві відбувся особистий Чемпіонат України зі стрибків у воду. Змагання проходили у Палаці спорту "Ліко".

Завдяки цьому чемпіонату визначилися спортсмени, які представлятимуть збірну України на першому етапі Кубку світу.

Склад збірної України: Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Марк Гриценко, Софія Лискун, Станіслав Оліферчик, Олексій Середа.

Призер чемпіонату світу та багаторазовий чемпіон Європи Олексій Середа переміг в індивідуальних стрибках з вишки. У парі з Марком Гриценком він виграв синхронні стрибки.

Ще одна зірка цього виду спорту Кірілл Болюх також не залишився без золота — він став чемпіоном у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну у парі з чемпіоном Європи Станіславом Оліферчиком.

Загалом у змаганнях взяли участь 69 спортсменів із 8 регіонів країни: Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Миколаївської, Харківської областей та міста Київ.

Зазначимо, що перший етап Кубку світу відбудеться 3 квітня у місті Гвадалахара, Мексика. 

Нагадаємо, нещодавно Марк Гриценко здобув медаль на Кубку Великої Британії

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