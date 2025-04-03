Україна на Кубку світу: новий напарник Середи та амбіції Болюха на трампліні

У четвер, 3 квітня, у Гвадалахарі (Мексика) стартує перший етап Кубку світу 2025 року зі стрибків у воду. Це перший великий турнір року, який, по суті, відкриває новий олімпійський цикл, шлях до Лос-Анджелеса-2028.

Збірна України вирушила до Мексики в найсильнішому складі. За тиждень до цього турніру в Києві пройшов особистий чемпіонат України, де і визначалися спортсмени, які візьмуть участь у турнірі в далекій Гвадалахарі.

Новий напарник Середи

Лідером збірної України, як і в попередні роки, є Олексій Середа. 5-разовий чемпіон Європи, 2-разовий срібний і 2-разовий бронзовий призер чемпіонату світу на Іграх у Парижі залишився без медалей і в особистому турнірі, і в дуеті з Кирилом Болюхом. Утім, ця невдача лише додає мотивації спортсмену перед новим олімпійським циклом.

Головною новиною останніх днів в українській збірній став розпад дуету Середа – Болюх. Кирило відтепер спеціалізується на стрибках з 3-метрового трампліна, а напарником Олексія на вишці, в змаганнях дуетів, стане Марк Гриценко. Цікаво, що нова пара тренується вже пів року, а Середа в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону зазначив, що вже на майбутньому Кубку світу пара може скласти конкуренцію суперникам.

"Звикнути стрибати в синхроні може зайняти у когось півроку, у когось рік. Ми з Марком трохи відрізняємося. Він трохи вищий, у нього інша конституція тіла, інша техніка, і зараз ми якраз до цього пристосовуємося. Я не можу дати точних прогнозів, але думаю, що за пів року, а ми вже пів року тренуємося, тобто на найближчих етапах Кубку світу, ми більш-менш нормально стрибатимемо", – каже Олексій.

На минулому чемпіонаті України Олексій став першим в індивідуальних змаганнях, а разом із Марком – у парі.

Перша перемога Болюха на трампліні

Кирило, своєю чергою, дебютував на змаганнях на 3-метровому трампліні саме в Києві, в межах чемпіонату України. І вже здобув свою першу перемогу в кар'єрі в новій дисципліні. У парі з чемпіоном Європи Станіславом Оліферчиком він став чемпіоном України.

Нарешті, серед жінок чемпіонками України в синхронних стрибках з вишки стали досвідчені Софія Ліскун і Ксенія Байло.

Саме ці шість спортсменів і представлять Україну на змаганнях у Мексиці.

Станіслав Оліферчик і Кирило Болюх Ukrainian Diving Federation

Швидкоплинний турнір

Цього року Кубок світу складатиметься всього з трьох етапів. Після змагань у Гвадалахарі спортсмени переїдуть до Віндзора (Канада), де змагатимуться наступного тижня, 10-13 квітня. А вже 2-4 травня в столиці Китаю Пекіні відбудеться суперфінал Кубку світу 2025.

Також у цьому сезоні в червні відбудуться Кубок Канади та Кубок Америки, а в липні – не менш престижний турнір у Больцано (Італія) і чемпіонат світу з водних видів спорту, який цього року пройде в Сінгапурі. Турнір стрибунів у рамках ЧС відбудеться наприкінці липня.

Крім того, цього року пройде чемпіонат Європи зі стрибків у воду, який відбудеться в травні в турецькій Анталії.

Китай – поза конкуренцією

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі було розіграно 8 комплектів медалей – у чоловіків і жінок в одиночних і синхронних стрибках із 3-метрового та 10-метрового трамплінів. І в усіх дисциплінах найкращими виявилися представники Піднебесної, які забрали 8 золотих нагород.

Ба більше, "другі номери" збірної Китаю завоювали ще 2 срібла та одну бронзу. Їхніми найбільш стабільними опонентами були спортсмени збірної Великої Британії, на рахунку яких одне срібло та чотири бронзи. А всі інші команди світу, які потрапили на п'єдестал, не змогли завоювати більше одного срібла та однієї бронзи.

На нинішній турнір збірна Китаю везе значну делегацію з 12 спортсменів, удвічі більшу, ніж у збірної України. Разом з тим, у команді далеко не всі лідери. Так, дворазова олімпійська чемпіонка Парижа Чень Івень (трамплін і синхронний трамплін) не приїде у Гвадалахару. Водночас її партнерка по синхрону і бронзова призерка Парижа-2024 в одиночному турнірі Чан Яні виступить у першому турнірі нового циклу. Також приїхала до Мексики дворазова чемпіонка Ігор у стрибках з 10-метрової вишки Цюань Хунчань, як і її напарниця по синхрону Чень Юйсі.

Щодо лідерів чоловічої команди, то 29-річний ветеран команди, дворазовий переможець Токіо-2020 і чемпіон Парижа-2024 на трампліні Се Сиї пропускає цей турнір. Також не приїде до Гвадалахари й 30-річний чемпіон чотирьох Ігор поспіль (Лондон-2012, Ріо-2016, Токіо-2020, Париж-2024) Цао Юань.

Команда стрімко оновлюється, попереду – нові Ігри та нові цілі, але, здається, суперникам від цього не легше. Китайський "конвеєр" чемпіонів не дає збоїв уже багато років. І навіть наш титулований Олексій Середа зізнається, що обіграти їх практично неможливо.

Де дивитися

Прямий ефір змагань в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт", а також на сайті каналу в Інтернеті. Трансляції розпочнуться вже сьогодні, у четвер, 3 квітня. О 22:30 стартує кваліфікація в жіночих стрибках із 10-метрової вишки.

У четвер-п'ятницю, 3-4 квітня, відбудуться попередні змагання. Фінали турніру у Гвадалахарі пройдуть у суботу-понеділок, 5-7 квітня.