Середа та Гриценко вийшли у фінал стрибків у воду на етапі Кубку світу

Українці Олексій Середа та Марк Гриценко змогли подолати кваліфікацію на першому етапі Кубку світу зі стрибків у воду, який триває у мексиканській Гвадалахарі.

Чотириразовий призер чемпіонатів світу Олексій Середа за шість спроб набрав 439.85 балів та став четвертим у загальному заліку. Найбільшу кількість очок він заробив за шостий стрибок – 86,40.

Чемпіон юніорського чемпіонату світу Марк Гриценко став восьмим за результатами кваліфікації з сумою у 402,05 бала.

Фінал чоловічих стрибків у воду з 10-метрової вишки відбудеться у ніч на понеділок, 7 квітня, о 02:30 за київським часом. Трансляція буде доступна на Суспільне Спорт.

Раніше кваліфікацію не змогла подолати Софія Лискун, яка завершила змагання на 22-му місці із сумою 231.95 бала.

Нагадаємо, напередодні у Києві пройшов особистий чемпіонат України, де і визначалися спортсмени на етап Кубку світу у Гвадалахарі.