Збірна України здобула "срібло" юніорського Євро-2026

Збірна України зі стрибків у воду здобула ще одну медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить в угорському Будапешті.

Так, український дует у складі Аліні Полонець та Дар'ї Полякової виграв срібну медаль у фіналі стрибків з 3-метрового трампліну, показавши результат у 271,20 балів. Перемогу ж здобули спортсмени з Росії, а "бронзу" виграли представниці Німеччини.

Підсумкові результати стрибків з 3-метрового трампліну

Сумарно для України це вже 14-та медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року. На рахунку українців 3 золотих, 3 срібних і 7 бронзових нагород.

Напередодні Валерій Малєєв став бронзовим призером у змаганнях на 3-метровому трампліні у групі А (вікова категорія 16 – 18 років).