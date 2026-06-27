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Збірна України здобула "срібло" юніорського Євро-2026

Олексій Мурзак — 27 червня 2026, 21:18
Збірна України здобула срібло юніорського Євро-2026
UaDiving

Збірна України зі стрибків у воду здобула ще одну медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить в угорському Будапешті.

Так, український дует у складі Аліні Полонець та Дар'ї Полякової виграв срібну медаль у фіналі стрибків з 3-метрового трампліну, показавши результат у 271,20 балів. Перемогу ж здобули спортсмени з Росії, а "бронзу" виграли представниці Німеччини.

Підсумкові результати стрибків з 3-метрового трампліну

Сумарно для України це вже 14-та медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року. На рахунку українців 3 золотих, 3 срібних і 7 бронзових нагород.

Напередодні Валерій Малєєв став бронзовим призером у змаганнях на 3-метровому трампліні у групі А (вікова категорія 16 – 18 років).

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