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Малєєв приніс Україні ще одну бронзу юніорського Євро-2026

Олег Дідух — 26 червня 2026, 21:00
Малєєв приніс Україні ще одну бронзу юніорського Євро-2026
Валерій Малєєв
Ukrainian Diving Federation

Збірна України зі стрибків у воду здобула ще одну медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить в угорському Будапешті. Валерій Малєєв став бронзовим призером у змаганнях на 3-метровому трампліні у групі А (вікова категорія 16 – 18 років).

Малєєв набрав 533 бали та поступився лише двом представникам Німеччини – Фінну Аве та Луїсу Аарону Фьорстеру, які завоювали золото та срібло відповідно.

Підсумкові результати:

Сумарно для України це вже 12-та медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року. На рахунку українців 3 золотих, 2 срібних і 7 бронзових нагород, що дозволяє команді наразі посідати друге місце в медальному заліку.

Раніше бронзу завоювала Софія Виставкіна.

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