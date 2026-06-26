Малєєв приніс Україні ще одну бронзу юніорського Євро-2026

Збірна України зі стрибків у воду здобула ще одну медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить в угорському Будапешті. Валерій Малєєв став бронзовим призером у змаганнях на 3-метровому трампліні у групі А (вікова категорія 16 – 18 років).

Малєєв набрав 533 бали та поступився лише двом представникам Німеччини – Фінну Аве та Луїсу Аарону Фьорстеру, які завоювали золото та срібло відповідно.

Підсумкові результати:

Сумарно для України це вже 12-та медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року. На рахунку українців 3 золотих, 2 срібних і 7 бронзових нагород, що дозволяє команді наразі посідати друге місце в медальному заліку.

Раніше бронзу завоювала Софія Виставкіна.