Кононенко здобув перше "золото" для України на юніорському Євро-2026

Федерація України зі стрибків у воду

Український стрибун у воду Назарій Кононенко здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів 2026 року, який проходить в Будапешті.

Спортсмен посів перше місце у фіналі змагань зі стрибків із метрового трампліна серед хлопців у групі В віком 14-15 років. У підсумку Кононенко набрав 414,35 бала. Це "золото" стало першим для України в межах юніорського Євро-2026 та четвертим у кар'єрі Назарія.

Інший українець Андрій Гапоненко у цій же дисципліні посів сьому сходинку, завершивши змагання з показником 353,05 бала.

Нагадаємо, що українські спортсмени, зокрема Кононенко, здобули бронзову медаль на Євро-2026 зі стрибків у воду серед юніорів.

Варто зазначити, що востаннє українські стрибуни у воду підіймалися на п'єдестал пошани у змішаних командних змаганнях на юніорській континентальній першості два роки тому.