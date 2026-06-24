Степанов приніс Україні шосту медаль юніорського Євро-2026

Збірна України зі стрибків у воду ще одну медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить з 22 до 28 червня в угорському Будапешті. Дмитро Степанов здобув бронзу в стрибках з 1-метрового трампліна.

Він набрав 479,5 бала, програвши лише німцеві Фінну Аве та росіянину Матвію Помошнікову.

Підсумкові результати:

Фінн Аве (Німеччина) – 508,6 Матвій Помошніков (Росія) – 195,3 Дмитро Степанов (Україна) – 479,5

Напередодні Аліна Полонець здобула золото в стрибках з триметрового трампліна. Сумарно на рахунку України вже 6 медалей на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року: 2 золотих, 1 срібна та 3 бронзові.