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Полонець здобула "золото" на юніорському Євро-2026

Володимир Слюсарь — 23 червня 2026, 22:31
Полонець здобула золото на юніорському Євро-2026
Аліна Полонець
Федерація України зі стрибків у воду

Українська стрибунка у воду Аліна Полонець здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 серед юніорів, який проходить в Будапешті.

Атлетка посіла перше місце у фіналі змагань зі стрибків із триметрового трампліна серед дівчат у групі В віком 14–15 років. Полонець продемонструвала переможний результат, набравши за свій виступ 388,00 бала.

Інша українка Дар'я Полякова посіла шосте місце з результатом 332,90 бала.

Також український дует Назарія Кононенка та Валерія Малєєва виборов срібну нагороду в синхронних стрибках із вишки серед хлопців із показником 283,52 бала.

Окрім цього українська команда Соф'ї Есман та Діани Шевченко виборола бронзову нагороду в синхронних стрибках із вишки серед дівчат із показником 266,88 бала.

Нагадаємо, що Кононенко здобув золоту медаль на юніорському Євро зі стрибків із метрового трампліна, а українська команда, зокрема Кононенко та Малєєв, вибороли бронзову нагороду зі змішаних змагань.

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