Полонець здобула "золото" на юніорському Євро-2026
Українська стрибунка у воду Аліна Полонець здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 серед юніорів, який проходить в Будапешті.
Атлетка посіла перше місце у фіналі змагань зі стрибків із триметрового трампліна серед дівчат у групі В віком 14–15 років. Полонець продемонструвала переможний результат, набравши за свій виступ 388,00 бала.
Інша українка Дар'я Полякова посіла шосте місце з результатом 332,90 бала.
Також український дует Назарія Кононенка та Валерія Малєєва виборов срібну нагороду в синхронних стрибках із вишки серед хлопців із показником 283,52 бала.
Окрім цього українська команда Соф'ї Есман та Діани Шевченко виборола бронзову нагороду в синхронних стрибках із вишки серед дівчат із показником 266,88 бала.
Нагадаємо, що Кононенко здобув золоту медаль на юніорському Євро зі стрибків із метрового трампліна, а українська команда, зокрема Кононенко та Малєєв, вибороли бронзову нагороду зі змішаних змагань.