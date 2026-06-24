Виставкіна здобула для України сьому медаль юніорського Євро-2026

Збірна України зі стрибків у воду виборола чергову нагороду на юніорському чемпіонаті Європи-2026, що триває в Будапешті (Угорщина). Українська спортсменка Софія Виставкіна стала бронзовою призеркою у стрибках із вишки серед дівчат вікової групи А.

Виставкіна із результатом 388,60 бала стала третьою. Інша українка, Діана Шевченко, презентувала нову програму й посіла четверте місце, набравши 386,25 бала.

Європейська першість у Будапешті буде тривати до 28 червня.

Напередодні Аліна Полонець здобула золото в стрибках з триметрового трампліна. Сумарно на рахунку України вже 7 медалей на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року: 2 золотих, 1 срібна та 4 бронзові.