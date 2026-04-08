Названо склад збірної України на Кубок Америки

Тренерський штаб збірної України зі стрибків у воду визначився зі складом команди на Кубок Америки.

Про це повідомляє пресслужба Української федерації стрибків у воду.

До складу збірної України увійдуть 8 спортсменів:

Ксенія Байло

Кірілл Болюх

Ксенія Бочек

Софія Виставкіна

Марк Гриценко

Діана Карнафель

Станіслав Оліферчик

Олексій Середа

Кубок Америки відбудеться з 16 до 19 квітня у Форт-Лодердейл (штат Флорида, США).

Очікується, що у змаганнях братимуть участь представники Австралії, Канади, Колумбії, Хорватії, Еквадору, Єгипту, Франції, Великої Британії, Гаїті, Ірландії, Японії, Мексики, Нідерландів, Нової Зеландії, Південної Кореї, Швейцарії, України та США.

