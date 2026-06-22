Українці вибороли "бронзу" на старті юніорського Євро-2026

Федерації України зі стрибків у воду

Українські спортсмени здобули першу медаль на чемпіонаті Європи-2026 зі стрибків у воду серед юніорів, який проходить у Будапешті.

Уже в перший змагальний день "синьо-жовті" завоювали бронзову медаль у змішаних змаганнях.

Призерами Євро-2026 стали Софія Виставкіна, Єлизавета Дядюк, Назарій Кононенко та Валерій Малєєв. Українська команда за свій виступ набрала 327,20 бала та відкрила медальний рахунок збірної на турнірі.

Варто зазначити, що востаннє українські стрибуни у воду підіймалися на п'єдестал пошани у змішаних командних змаганнях на юніорській континентальній першості два роки тому.

Раніше повідомлялося, що українські стрибунки у воду Ксенія Бочек і Діана Карнафель завоювали бронзові нагороди на турнірі Madrid International Diving Meet 2026 у столиці Іспанії.