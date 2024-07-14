Українці здобули золото та 2 срібла на чемпіонаті Європи
Українці здобули золото та 2 срібла на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходив у польському Жешуві.
Про це повідомляє Ukrainian Diving Federation.
Перше місце посів Данило Аванесов. Він набрав 543.65 бала. А Марко Барсуков та Діана Карнафель опинилися на других місцях.
Загалом українці здобули 17 нагород та посіли першу сходинку у загальнокомандному заліку. У них на рахунку 6 золотих медалей, 9 срібних, та 2 бронзові.
Раніше Олімпійська збірна України зі стрибків у воду оголосила свій склад на Олімпійські ігри-2024. Турнір проходитиме з 26 липня до 11 серпня.