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Українці здобули 4 нагороди в другий день чемпіонату Європи

Микола Дендак — 9 липня, 23:36
Українці здобули 4 нагороди в другий день чемпіонату Європи

Українські юніори здобули чотири нагороди в другий день чемпіонату Європи в польському Жешуві.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Зазначається, що в доробку українських спортсменів два золота та два срібла.

Перше місце

  • Аліса Мєшкова і Діана Шевченко (синхрон вишка);
  • Данило Аванесов і Марко Барсуков (вишка синхрон).

Друге місце

  • Валерій Малєєв (трамплін 1 м, група В);
  • Каріна Глижіна (трамплін 3 м, група В).

Нагадаємо, напередодні Олімпійська збірна України зі стрибків у воду оголосила свій склад на Олімпійські ігри-2024. Турнір проходитиме з 26 липня до 11 серпня.

Стрибки у воду Чемпіонат Європи

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