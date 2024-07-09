Українці здобули 4 нагороди в другий день чемпіонату Європи

Українські юніори здобули чотири нагороди в другий день чемпіонату Європи в польському Жешуві.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Зазначається, що в доробку українських спортсменів два золота та два срібла.

Перше місце

Аліса Мєшкова і Діана Шевченко (синхрон вишка);

Данило Аванесов і Марко Барсуков (вишка синхрон).

Друге місце

Валерій Малєєв (трамплін 1 м, група В);

Каріна Глижіна (трамплін 3 м, група В).

Нагадаємо, напередодні Олімпійська збірна України зі стрибків у воду оголосила свій склад на Олімпійські ігри-2024. Турнір проходитиме з 26 липня до 11 серпня.