Українці здобули 4 нагороди в другий день чемпіонату Європи
Українські юніори здобули чотири нагороди в другий день чемпіонату Європи в польському Жешуві.
Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.
Зазначається, що в доробку українських спортсменів два золота та два срібла.
Перше місце
- Аліса Мєшкова і Діана Шевченко (синхрон вишка);
- Данило Аванесов і Марко Барсуков (вишка синхрон).
Друге місце
- Валерій Малєєв (трамплін 1 м, група В);
- Каріна Глижіна (трамплін 3 м, група В).
Нагадаємо, напередодні Олімпійська збірна України зі стрибків у воду оголосила свій склад на Олімпійські ігри-2024. Турнір проходитиме з 26 липня до 11 серпня.