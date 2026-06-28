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Бочек принесла Україні 15-ту медаль на юніорському чемпіонаті Європи-2026

Олексій Мурзак — 28 червня 2026, 19:20
Бочек принесла Україні 15-ту медаль на юніорському чемпіонаті Європи-2026
Ксенія Бочек
UaDiving

Збірна України зі стрибків у воду здобула ще одну медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить в угорському Будапешті.

Зокрема, бронзовою призеркою стала Ксенія Бочек, яка показала 3-й результат (446,20) у фіналі змагань на триметровому трампліні серед спортсменок вікової групи А

Ще одна представниця нашої країни у фіналі Єлизавета Дядюк посіла 5-те місце з результатом 429,30 бала.

Сумарно для України це вже 15-та медаль на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року. На рахунку українців 3 золотих, 3 срібних і 8 бронзових нагород.

Напередодні український дует у складі Аліни Полонець та Дар'ї Полякової виграв срібну медаль у фіналі стрибків з 3-метрового трампліна, показавши результат у 271,20 балів.

Стрибки у воду Ксенія Бочек

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