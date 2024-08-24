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Середа: Нам нереально наздогнати Китай

Ігор Чернявський — 24 серпня, 19:30
Середа: Нам нереально наздогнати Китай

Український стрибун у воду Олексій Середа вважає, що наздогнати Китай у його дисципліні неможливо.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport24.

"Найбільшими конкурентами вважав китайців, але там багато було конкурентів. В індивідуалі найбільшим конкурентом вважав китайця Цао, який все ж таки виграв. У синхронних стрибках теж конкуренти китайці.

Думаю, що наздогнати китаців нереально. У нас немає стільки людей. У Китаї відбір кращий, а у нас такий спорт, у якому це дуже важливо. Нам потрібно шукати талановитих дітей, адже якщо в дитини проблеми з координацією, зайва вага чи високі батьки, то таке собі", — сказав Середа.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Олексій посів 8 місце в індивідуальних змаганнях і разом із Кирилом Болюхом став 5-м у синхронних стрибках. Після виступу в парі Середа назвав себе дурнем.

Олімпійські ігри-2024 Олексій Середа

Олексій Середа

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