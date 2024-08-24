Середа: Нам нереально наздогнати Китай

Український стрибун у воду Олексій Середа вважає, що наздогнати Китай у його дисципліні неможливо.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport24.

"Найбільшими конкурентами вважав китайців, але там багато було конкурентів. В індивідуалі найбільшим конкурентом вважав китайця Цао, який все ж таки виграв. У синхронних стрибках теж конкуренти китайці.

Думаю, що наздогнати китаців нереально. У нас немає стільки людей. У Китаї відбір кращий, а у нас такий спорт, у якому це дуже важливо. Нам потрібно шукати талановитих дітей, адже якщо в дитини проблеми з координацією, зайва вага чи високі батьки, то таке собі", — сказав Середа.