Українці завоювали два срібла на Кубку США

Збірна України зі стрибків у воду завоювала ще два срібла на Кубку США, що триває у Форт-Лодердейлі (штат Флорида).

Другими у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну стали Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик, які набрали 397,47 бала. Для цього дуету це перша медаль на міжнародному рівні.

Ще одне срібло в командну скарбничку принесли Ксенія Байло та Софія Виставкіна у синхронних стрибках з вишки. Вони набрали 264,42 бала. Зазначимо, що Байло та Виставкіна почали виступати в парі лише цього року.

Лік українським медалям на Кубку США напередодні відкрили Олексій Середа та Марк Гриценко, які здобули золото у синхронних стрибках з вишки. А Ксенія Бочек і Діана Карнафель стали третіми в синхроні на 3-метровому трампліні.