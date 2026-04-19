Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Стрибки у воду

Українці завоювали два срібла на Кубку США

Олег Дідух — 19 квітня 2026, 19:45
Кірілл Болюх і Станіслав Олефірчик
Ukrainian Diving Federation

Збірна України зі стрибків у воду завоювала ще два срібла на Кубку США, що триває у Форт-Лодердейлі (штат Флорида).

Другими у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну стали Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик, які набрали 397,47 бала. Для цього дуету це перша медаль на міжнародному рівні.

Ще одне срібло в командну скарбничку принесли Ксенія Байло та Софія Виставкіна у синхронних стрибках з вишки. Вони набрали 264,42 бала. Зазначимо, що Байло та Виставкіна почали виступати в парі лише цього року.

Лік українським медалям на Кубку США напередодні відкрили Олексій Середа та Марк Гриценко, які здобули золото у синхронних стрибках з вишки. А Ксенія Бочек і Діана Карнафель стали третіми в синхроні на 3-метровому трампліні.

Двоє українців вийшли до фіналу Кубку США зі стрибків у воду
Чижовський кваліфікувався до півфіналу чемпіонату світу-2025, Болюх не подолав відбір
Знову без нагород: Болюх та Оліферчик зупинилися за крок від медалей чемпіонату світу-2025
Українські чинні чемпіони Європи залишилися без медалей на чемпіонаті світу-2025
Особливі спортсмени — Британські стрибуни оцінили конкуренцію із Середою та Болюхом на Олімпіаді

Останні новини