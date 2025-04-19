Українці виступлять у п’яти дисциплінах суперфіналу Кубку світу в Пекіні

Збірна України зі стрибків у воду здобула право виступити у п’яти дисциплінах суперфіналу Кубку світу, який пройде 2-4 травня у Пекіні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зокрема, Олексій Середа представлятиме Україну в трьох видах: індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки, синхронних стрибках у парі з Марком Гриценком та у командному міксті. Гриценко також виступить в індивідуальних змаганнях.

У синхронних стрибках з 3-метрової вишки Україну представлять Станіслав Оліферчик і Кирило Болюх. У жіночих синхронних стрибках з вишки виступлять Софія Лискун і Ксенія Байло, хоча участь останньої залежить від стану її здоров’я, адже у неї проблеми з трицепсом, через що вона проходить реабілітацію.

Склад збірної України на суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду

Синхронні стрибки, 3 м (чоловіки): Станіслав Оліферчик, Кірілл Болюх

Одиночні стрибки, 10 м (чоловіки): Олексій Середа, Марк Гриценко

Синхронні стрибки, 10 м (чоловіки): Олексій Середа, Марк Гриценко

Синхронні стрибки, 10 м (жінки): Софія Лискун, Ксенія Байло

Командні стрибки, 3 та 10 м (мікст)

Нагадаємо, 14 квітня Олексій Середа став призером етапу Кубку світу в канадському місті Віндзор зі стрибків з 10-метрової вишки.