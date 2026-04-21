"Мені треба звикнути до Соні": Байло – про срібло в новому дуеті на змаганнях у США

Ксенія Байло на Кубку США зі стрибків у воду разом із Софією Виставкіною здобула срібну медаль у синхронних стрибках, яка стала для дуету першою спільною нагородою на міжнародному рівні.

Після змагань Байло в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" розповіла, що цілком задоволена "сріблом", адже команда ще лише на початку спільного шляху. 21-річна стрибунка зізналася, що їй потрібно ще звикнути до техніки партнерки, аби зробити синхрон більш чистим і стабільним.

– Це ваш перший сезон разом і загалом другий старт у цьому дуеті. Як можете вже оцінити вашу пару?

– Це лише другий наш виступ у парі, тому "сріблом" я цілком задоволена. Могли б виступити набагато краще, але на цих змаганнях це був зразковий варіант. Це тільки початок. Нам треба ще дуже багато працювати, аби відчути одна одну та звикнути стрибати разом. Мені треба звикнути до Соні – в неї трішки інша техніка на деяких стрибках. Техніка впливає на синхронність і саме виконання стрибка, тому мені потрібно підлаштовуватися.

– Ви вже встигли поладити, чи є вже спортивна хімія між вами?

– Ми гарно ладимо. Я можу підказати, якщо їй щось не зрозуміло. Інколи вона питає, як їй краще зробити. Загалом, мені подобається стрибати разом. З приводу синхронного виконання майже немає питань – мені легко підлаштуватися. Більше треба працювати над індивідуальним виконанням – не вистачає чистоти в стрибках як в мене, так і в Соні. Думаю, за 2 роки ми встигнемо відточити всі недоліки та вдосконалити виконання стрибків.

– Як стрибалося у відкритому басейні, чи вдалося прокайфувати під час виступу?

– Якщо чесно, я взагалі не люблю відкриті басейни. Погодні умови не завжди на твоєму боці: дуже заважають вітер та яскраве сонце, та я завжди боюся згоріти на сонці. В перші дні було дуже складно пристосуватися до стрибання з сильним вітром. Мене просто зносило вітром. Але треба звикати, адже Олімпійські ігри будуть проходити саме на відкритій воді

– Які враження від США та атмосфери там?

– В Америці була вперше, в цілому мені сподобалося. Здивували українські прихильники, які приїжджали до нас на змагання та підтримували нас. Було дуже приємно. Дуже цікаво, як американці підготуються до Олімпійських ігор. Мені здається, це буде взагалі інший рівень, ніж був у Парижі.

– Які амбіції на Суперфінал у Китаї?

– У Китаї хочеться показати більш чисте виконання стрибків, піднятися якомога вище. В ідеалі, звичайно, хочеться здобути медаль, але суперниці дуже сильні. Також хочеться повторити вдалий виступ у командних змаганнях. На минулому суперфіналі ми стали срібними призерами. Думаю, в нас є всі шанси на повторний успіх.