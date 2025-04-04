Лискун не змогла пройти у фінал стрибків у воду на етапі Кубка світу

Українка Софія Лискун не зуміла подолати кваліфікацію на першому етапі Кубку світу зі стрибків у воду, який триває у мексиканській Гвадалахарі.

За підсумками кваліфікації Софія не змогла потрапити до 12-ки фіналістів і завершила змагання на 22-му місці із сумою 231.95 бала. Фінал, відбудеться у неділю, 6 квітня.

Для Софії це були перші міжнародні старти після Олімпійських ігор. На Олімпіаді вона також завершила виступи в кваліфікації.

Зазначимо, що Лискун є дворазовою чемпіонкою Європи з водних видів спорту у стрибках у воду (2018 рік – мікст, 2022-й – синхронні стрибки). Загалом на континентальній першості у неї сім медалей. Також в її активі срібло чемпіонату світу-2022 у міксті командних стрибків у воду.

Нагадаємо, напередодні у Києві пройшов особистий чемпіонат України, де і визначалися спортсмени на етап Кубку світу у Гвадалахарі.