Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Стрибки у воду

Лискун не змогла пройти у фінал стрибків у воду на етапі Кубка світу

Руслан Травкін, Олександр Булава — 4 квітня 2025, 07:09
Лискун не змогла пройти у фінал стрибків у воду на етапі Кубка світу

Українка Софія Лискун не зуміла подолати кваліфікацію на першому етапі Кубку світу зі стрибків у воду, який триває у мексиканській Гвадалахарі.

За підсумками кваліфікації Софія не змогла потрапити до 12-ки фіналістів і завершила змагання на 22-му місці із сумою 231.95 бала. Фінал, відбудеться у неділю, 6 квітня.

Для Софії це були перші міжнародні старти після Олімпійських ігор. На Олімпіаді вона також завершила виступи в кваліфікації.

Зазначимо, що Лискун є дворазовою чемпіонкою Європи з водних видів спорту у стрибках у воду (2018 рік – мікст, 2022-й – синхронні стрибки). Загалом на континентальній першості у неї сім медалей. Також в її активі срібло чемпіонату світу-2022 у міксті командних стрибків у воду.

Нагадаємо, напередодні у Києві пройшов особистий чемпіонат України, де і визначалися спортсмени на етап Кубку світу у Гвадалахарі.

Читайте також :
Фото Україна на Кубку світу: новий напарник Середи та амбіції Болюха на трампліні
Стрибки у воду Софія Лискун

Софія Лискун

Довгоочікувана медаль Ковтуна: підсумки виступу українських спортсменів 5 серпня
Лискун: Думала, що зможу потрапити у півфінал, але не вийшло
Лискун не змогла пройти у півфінал стрибків у воду на Олімпіаді-2024
Останній шанс гімнастів: розклад виступу українців 5 серпня
Байло та Лискун прокоментували свій виступ на Олімпіаді-2024

Останні новини