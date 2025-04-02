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Середа – про відновлення після травми, конкуренцію з китайцями та батька в Національній гвардії

Кирило Стадниченко — 2 квітня 2025, 12:00
Getty Images
Середа – про відновлення після травми, конкуренцію з китайцями та батька в Національній гвардії

У четвер, 3 квітня, в Мексиці стартує Кубок світу зі стрибків у воду. Цей турнір фактично дає старт першому постолімпійському сезону. Напередодні старту нового циклу лідер збірної України Олексій Середа поділився з Чемпіоном думками, цілями й завданнями на сезон.

Спортсмен з Миколаєва, який у 2019-му році у 13-річному віці вперше став чемпіоном Європи, й сьогодні лишається одним з головних претендентів на найвищі нагороди найпрестижніших змагань. 5-разовий чемпіон Європи у 2022-24 роках двічі ставав срібним й двічі бронзовим призером чемпіонату світу. Проте на Олімпіаді у Парижі Середа залишився поза межами п’єдесталу й до нового циклу підходить надмотивованим.

Олексій Середа
Олексій Середа
Getty Images

Олексію, новий сезон, початок нового олімпійського циклу. Які емоції він викликає?

Навіть не знаю... Мені дуже хочеться стрибати, змагатися всюди, спробувати нові стрибки в програмі. Наприклад, рік назад я стрибнув 3,5 оберти назад. Це в принципі рахується як новий стрибок. Тому мені хочеться просто більш устабільнювати мою програму, пробувати змагатись і досягати результатів.

До нинішнього Кубку світу нові стрибки підготували?

Ні, зараз залишилися ті, які були. Тобто, у мене є один стрибок, якому тільки рік. І в принципі він вважається як новий.

Ви його якраз на чемпіонаті світу виконували?

Так. Я його виконував і на тогорічному ЧС, і на Олімпіаді. Поки що з ним є певні проблеми. Але в принципі це нормальний процес.

У мене все одно зараз такий період, коли я росту. Також у мене дуже сильно змінюється вага. Тобто, я до операції важив десь 60-61 кг. Зараз важу 68-69. Але це не є ознакою того, що я супер жирний. Мені навіть стало легше стрибати. Просто, я трішечки змінився і, звичайно, це все впливає на координацію.

Зараз мені треба звикати до цього, пристосовуватися. Я поки що 19-річний хлопчина, який постійно росте.

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І постійно пристосовуєшся?

Так, так. І постійно пристосовуюсь, постійно змінююся. А вже коли мені буде, я думаю, 21-22 роки, у мене буде більш стабільна вага, більш стабільний стан і буду вже в ньому стрибати. А зараз доводиться постійно прислуховуватися до свого тіла.

Наслідки тогорічної травми плеча ще відчуваються? Чи вже повністю забули про неї?

Повністю забув. Плече не турбує. Ми все грамотно зробили. Дуже дякую хірургам, лікарям, президенту нашої федерації Ігорю Лисову, тому що він оплатив мені операцію, допомагав морально. І завдяки всім цим людям у мене зараз нормальний стан, в якому я можу змагатись, тренуватися, показувати гарні результати.

Основними суперниками залишаються представники азійської школи. Сюрпризи їм підготували?

Ні, нічого такого. Програми, це вже майже відповідь.

Олексій Середа на Олімпіаді-2024 в Парижі
Олексій Середа на Олімпіаді-2024
НОК України

Раніше ви говорили, що боротися з китайцями неможливо, проте запитаю ще раз, як перемогти китайських стрибунів у воду?

– Я, чесно, не знаю. Стрибки у воду – це дуже непередбачувана річ. Наприклад, сьогодні на особистому чемпіонаті України у попередніх змаганнях я настрибав на підсумкову оцінку 470, а у фіналі на 440. Хоча очікував, що ввечері буде краще. Я взагалі не можу тут робити ніяких передбачень.

Так, і китайці теж помиляються. Адже це висококоординаційний вид спорту, в якому дуже складно зробити якісь прогнози. Я на розминці можу зробити стрибок на 10 балів, а за пів години, на змаганнях, вийти та зробити його на 5. Тому що це такий вид спорту.

Де готувалися до нового сезону? Все намічене вдалося виконати?

Зазвичай ми готуємося в Києві, основну роботу виконували вдома, у Центрі спорту Ліко, але були ще збори за кордоном в Польщі.

Як відреагували на перехід Кирила Болюха на трамплін?

– Чесно кажучи, навіть не знаю як реагувати. Я бачу, що у нього деякі стрибки виходять, я бачу, що він гарно розвивається, гарно рухається у цьому напрямку, вдосконалюється постійно, тренується так само багато, як і я, як і Марк, як і всі. І у нього є певний прогрес. Я впевнений, якщо він буде рухатись у такому самому напрямку, так само багато тренуватись, то у нього обов'язково все вийде.

У вас новий напарник, скільки часу зазвичай потрібно, щоб спрацюватися і почати показувати високі результати? Чи немає спокуси зосередити максимальні зусилля на індивідуальних стрибках?

З приводу напарника… Звикнути стрибати у синхроні може зайняти у когось пів року, у когось рік. Ми з Марком трохи відрізняємось. Він трішки вищий, у нього інша конституція тіла, інша техніка, і зараз ми якраз до цього пристосовуємось. Я не можу дати точних прогнозів, але думаю, що через пів року, а ми вже пів року тренуємось, тобто на найближчих етапах Кубку світу, ми більш-менш будемо нормально стрибати.

Інша історія – індивідуальні стрибки, кожного окремо. Наприклад, я вже 15 років вдосконалююся, але все одно, інколи допускаю помилки, інколи – ні. Але загалом, якщо дивитись, то зараз суми балів у мене коливаються умовно від 430-440 до 520, тобто є певний прогрес.

Раніше це могло бути навіть 370-450-470. Зараз я бачу прогрес і навіть коли у мене не супер успішний виступ, як сьогодні, я набрав 440 балів. Це сума, з якою можна приходити до півфіналу і, навіть, фіналу. Тобто, навіть коли я роблю не найкращі свої стрибки, це вже якась стабільність, щось пристойне вимальовується.

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Цього року буде чемпіонат Європи в травні, чемпіонат світу в липні, зараз Кубок світу. Важко постійно тримати себе на піку форми. Є пріоритетний турнір?

Звичайно, у мене є пріоритетні турніри. Спочатку це чемпіонат світу, який буде в Сингапурі. Це топ-1, найпріоритетніший. І слідом чемпіонат Європи. А вже потім Кубки світу і чемпіонат України.

Ваш батько вирішив піти служити влітку минулого року (служить у Національній гвардії України – прим.). Часто вдається поспілкуватися з ним?

Поспілкуватися телефоном вдається, я йому дзвоню майже кожного дня. Але побачитись фізично дуже складно, тому що його банально не відпускають. Він дуже рідко буває вдома. Тому, на жаль, немає можливості побачитися.

Давно були в Миколаєві?

В Миколаєві був одразу після Олімпійських ігор. Там провів приблизно 2-3 тижні. І повернувся назад в Київ тренуватися. Хочеться звісно бувати частіше, це моє місце сили.

Стрибки у воду чемпіонат світу Кирило Болюх Олексій Середа