Оліферчик та Чижовський не змогли поборотися за медалі на чемпіонаті Європи

Українські стрибуни у воду Богдан Чижовський та Станіслав Оліферчик не змогли завоювати медаль в синхронних стрибках метрового трампліна на чемпіонаті Європи в сербському Белграді.

Оліферчик та Чижовський здобули 350.85 та 325.85 балів і посіли п'яте та восьме місце відповідно. Зазначимо, що Станіслав завоював бронзу континентальної першості з водних видів спорту у 2018 році, а для Богдана Чижовського цей ЧЄ став першим у кар'єрі.

Раніше українські стрибунки у воду Анна Писменська та Вікторія Кесарь посіли п'яте місце в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Напередодні Михайло Романчук став найкращим у змаганнях з плавання на 800 метрів вільним стилем, а також Олександр Желтяков здобув золоту нагороду з плавання на 200 метрів на спині.