Болюх посів 6 місце у стрибках з 3-метрового трампліна на Євро-2026

Український спортсмен Кіріл Болюх посів шосте місце в стрибках у воду з 3-метрового трампліна на чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту в Парижі (Франція).

Українець у фінальному раунді набрав на 16,9 бала більше, ніж у кваліфікації – 426,95. Проте цього виявилося достатньо лише для шостого підсумкового результату. Перемогу здобув німець Морітц Лінус Веземан, який випередив француза Жюля Буєра та британця Джордана Хоулдена.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, у середу, 5 серпня, збірна України завоювала своє перше "золото " на чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту. Його принесли Олексій Середа та Ксенія Байло в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Сумарно на рахунку України вже 4 медалі на турнірі.