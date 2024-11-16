Збірна України виграла три медалі на ЧЄ-2024 з дзюдо серед молоді до 23 років

Діана Семенченко стала срібною призеркою ЧЄ-2024 з дзюдо серед молоді до 23 років

Збірна України здобула три медалі на чемпіонаті Європи з дзюдо серед молоді до 23 років, який з 15 по 16 листопада проходив у Пілі (Польща).

В активі наших дзюдоїстів 1 срібна та 2 бронзові нагороди.

Срібло виграла Діана Семенченко (+78 кг). У фіналі вона поступилася представниці Ізраїлю по шидо.

Бронзовими призерами стали Нікіта Юданов (-100 кг) та Юлія Курченко (-78 кг).

Участь у змаганнях брали понад 300 дзюдоїстів з 36 країн Європи.

Раніше повідомлялося, що українські дзюдоїсти вибороли три медалі на Відкритому Кубку Європи, що проходив в Римі.

В активі наших спортсменов дві золоті та одна срібна нагороди.