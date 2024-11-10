Українські дзюдоїсти вибороли два золота та одне срібло на Відкритому Кубку Європи в Римі

Українські дзюдоїсти вибороли три медалі на Відкритому Кубку Європи, що проходив в Римі.

В активі наших спортсменов дві золоті та одна срібна нагороди.

У перший змагальний день чемпіонами стали Артем Лесюк (-60 кг) та Руслана Булавіна (+78 кг), а на другий день срібну нагороду виборов Євгеній Балєвський у ваговій категорії понад 100 кг.

За підсумками змагань збірна України посіла третє загальнокомандне місце у медальному заліку.

Раніше стало відомо, що Федерація дзюдо України заборонила спортсменам, які будуть включені до основного складу національної збірної на 2025 рік, брати участь у міжнародних та національних турнірах з будь-яких інших видів єдиноборств, окрім дзюдо.