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Українські дзюдоїсти вибороли два золота та одне срібло на Відкритому Кубку Європи в Римі

Олексій Мурзак — 10 листопада 2024, 18:40
Українські дзюдоїсти вибороли два золота та одне срібло на Відкритому Кубку Європи в Римі
Руслана Булавіна та Артем Лесюк
ФДУ

Українські дзюдоїсти вибороли три медалі на Відкритому Кубку Європи, що проходив в Римі.

В активі наших спортсменов дві золоті та одна срібна нагороди.

У перший змагальний день чемпіонами стали Артем Лесюк (-60 кг) та Руслана Булавіна (+78 кг), а на другий день срібну нагороду виборов Євгеній Балєвський у ваговій категорії понад 100 кг.

За підсумками змагань збірна України посіла третє загальнокомандне місце у медальному заліку.

Раніше стало відомо, що Федерація дзюдо України заборонила спортсменам, які будуть включені до основного складу національної збірної на 2025 рік, брати участь у міжнародних та національних турнірах з будь-яких інших видів єдиноборств, окрім дзюдо.

дзюдо Артем Лесюк Євгеній Балевський

Артем Лесюк

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