Юні українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на турнірі в Чехії

Юні українські дзюдоїсти здобули 14 нагород та посіли перше загальнокомандне місце у медальному заліку на турнірі European Hopes Cup 2024.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Золоті медалі здобули: Володимир Колпачов (вагова категорія до 50 кг), Давид Угрехелідзе (-60 кг) і Катерина Устінова (+70 кг).

Срібні медалі на рахунку Владислава Рєзніка (-44 кг), Валерії Шульженко (-48 кг) і Дарʼї Лозовюк (-57 кг).

Бронзові нагороди вибороли: Зореслав Семененко (-38 кг), Віталій Лихогляд (-42 кг), Нікіта Трубкович (-50 кг), Ростислав Семенович (-55 кг), Аріна Машуренко (-57 кг), Максим Тихонов (-60 кг), Милана Тихонова (-63 кг), Михайло Савченко (-66 кг).

Відзначимо, що турнір відбувся 5-6 жовтня у чеському Брно.