Українська дзюдоїстка стала амбасадором футбольного клубу

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала амбасадором футбольного клубу Металіст 1925.

Відома спортсменка відвідала тренувальну базу харківського колективу, де зустрілася із керівництвом та жіночою командою Металіста 1925.

"Для мене це новий досвід взаємодії, який справді інтригує. Адже я буду підтримувати своїх колег, спортсменів та спортсменок, а вони, сподіваюсь, підтримуватимуть мене. Я розраховую, що мій спортивний досвід допоможе здобувати перемоги Металісту 1925 у майбутньому. Із задоволенням, за можливості, буду приходити на матчі та підтримуватиму Металіст 1925", – сказала Білодід.

Instagram

Instagram

Instagram

Нагадаємо, Білодід двічі ставала чемпіонкою світу у категорії до 48 кг, а також виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо 2020. У 2017 році дзюдоїстка стала чемпіонкою Європи.

Що стосується жіночої команди Металіста 1925, харківʼянки йдуть на першій сходинці українського чемпіонату, набравши за пʼять турів 15 балів.