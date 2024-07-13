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Українка Віденеєва виграла Кубок Європи з дзюдо серед юніорів

Игорь Чернявский — 13 липня, 19:53
Українка Віденеєва виграла Кубок Європи з дзюдо серед юніорів

Українська дзюдоїстка Аліса Віденеєва виграла золото юніорського Кубку Європи, який проходить в угорському Пакші.

Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Аліса тріумфувала у ваговій категорії до 70 кілограмів. У фінальній сутичці українка задушливим прийомом перемогла суперницю зі Швейцарії.

Золото Віденеєвої — єдина медаль українських юніорів у перший змагальний день на Кубку Європи. Окрім Аліси, на цих змаганнях Україну представляють ще 10 спортсменів.

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дзюдо

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