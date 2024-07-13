Українка Віденеєва виграла Кубок Європи з дзюдо серед юніорів
Українська дзюдоїстка Аліса Віденеєва виграла золото юніорського Кубку Європи, який проходить в угорському Пакші.
Про це повідомила Федерація дзюдо України.
Аліса тріумфувала у ваговій категорії до 70 кілограмів. У фінальній сутичці українка задушливим прийомом перемогла суперницю зі Швейцарії.
Золото Віденеєвої — єдина медаль українських юніорів у перший змагальний день на Кубку Європи. Окрім Аліси, на цих змаганнях Україну представляють ще 10 спортсменів.